10 сентября. Mossovetinfo.ru – Департамент культурного наследия выдал разрешение на проведение комплекса научно-изыскательских работ по церкви Николы в Кленниках, расположенной на улице Маросейка, сообщает пресс-служба ведомства.



Проектно-изыскательские работы необходимы для составления плана работ по реставрации церкви.



Церковь Николы в Кленниках является объектом культурного наследия. Первое упоминание о храме встречается в документах XV века. Название храма связано с кленовой рощей, которая ранее находилась в районе улицы Маросейка.