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Город (Москва и область)     13.06.2018 15:25

Количество автоугонов в Москве сократилось на почти 40% в 2017 году

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Теги:  автоугоны  видеонаблюдение  статистика 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Число угонов автомобилей в Москве в 2017 году сократилось на 39% по сравнению с 2016 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Также сообщается, что ЦОДД объявил конкурс на поставку 400 видеокопмлексов, которые смогут снимать потоковое видео, служить в качестве детекторов для подсчета автомобилей, и при этом смогут в потоке выявлять угнанные автомобили. Все новые комплексы будут подключены к интеллектуальной транспортной системе Москвы. Доступ к ним будет осуществляться из Ситуационного центра ЦОДД.

Введение в строй данных комплексов позволит лучше контролировать дорожную ситуацию в Москве, а также поможет усилить борьбу с автоугонами.


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Теги: 
автоугоны  видеонаблюдение  статистика 

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