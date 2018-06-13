13 июня. Mossovetinfo.ru – Число угонов автомобилей в Москве в 2017 году сократилось на 39% по сравнению с 2016 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Также сообщается, что ЦОДД объявил конкурс на поставку 400 видеокопмлексов, которые смогут снимать потоковое видео, служить в качестве детекторов для подсчета автомобилей, и при этом смогут в потоке выявлять угнанные автомобили. Все новые комплексы будут подключены к интеллектуальной транспортной системе Москвы. Доступ к ним будет осуществляться из Ситуационного центра ЦОДД.
Введение в строй данных комплексов позволит лучше контролировать дорожную ситуацию в Москве, а также поможет усилить борьбу с автоугонами.
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