13 июня. Mossovetinfo.ru – Число угонов автомобилей в Москве в 2017 году сократилось на 39% по сравнению с 2016 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).



Также сообщается, что ЦОДД объявил конкурс на поставку 400 видеокопмлексов, которые смогут снимать потоковое видео, служить в качестве детекторов для подсчета автомобилей, и при этом смогут в потоке выявлять угнанные автомобили. Все новые комплексы будут подключены к интеллектуальной транспортной системе Москвы. Доступ к ним будет осуществляться из Ситуационного центра ЦОДД.



Введение в строй данных комплексов позволит лучше контролировать дорожную ситуацию в Москве, а также поможет усилить борьбу с автоугонами.