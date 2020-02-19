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Город (Москва и область)     19.02.2020 12:40

Количество пользователей каршеринга в Москве ежегодно растет на 15%

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Теги:  каршеринг  статистика 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество пользователей каршеринга в Москве ежегодно растет на 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

Сообщается, что в настоящее время количество пользователей московского каршеринга достигло миллиона человек.

При этом, 69% пользователей каршеринга имеют собственный автомобиль, однако с появлением данного сервиса в Москве, количество их поездок на личном авто сократилось в 2-3 раза. 31% пользователей не имеет в собственности автомобилей, а наличие каршеринга в Москве является для них сдерживающим фактором, останавливающим от покупки личного автомобиля.

Сегодня на рынке московского каршеринга работает 8 компаний, чей общий автопарк составляет более 31 тысячи автомобилей. В среднем за день на одной машине каршеринга совершается семь-восемь поездок.


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Карта места

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Теги: 
каршеринг  статистика 

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