19 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество пользователей каршеринга в Москве ежегодно растет на 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта Москвы.



Сообщается, что в настоящее время количество пользователей московского каршеринга достигло миллиона человек.



При этом, 69% пользователей каршеринга имеют собственный автомобиль, однако с появлением данного сервиса в Москве, количество их поездок на личном авто сократилось в 2-3 раза. 31% пользователей не имеет в собственности автомобилей, а наличие каршеринга в Москве является для них сдерживающим фактором, останавливающим от покупки личного автомобиля.



Сегодня на рынке московского каршеринга работает 8 компаний, чей общий автопарк составляет более 31 тысячи автомобилей. В среднем за день на одной машине каршеринга совершается семь-восемь поездок.