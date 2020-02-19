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Город (Москва и область)
19.02.2020, 12:40
Количество пользователей каршеринга в Москве ежегодно растет на 15%
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество пользователей каршеринга в Москве ежегодно растет на 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта Москвы. Сообщается, что в настоящее время...
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Город (Москва и область)
19.02.2020, 11:24
Дом на 135 квартир построят в Хорошево-Мневниках по программе реновации
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья строится в районе Хорошево-Мневники, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. Двухсекционный дом на 135 к...
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Город (Москва и область)
19.02.2020, 10:53
Какие новые линии метро появятся в Москве
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Первые участки Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро планируется открыть в 2024-2025 году, сообщается на портале mos.ru. Первый участок Бирюлевской лин...