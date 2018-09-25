25 сентября. Mossovetinfo.ru – Комиссии Московской городской Думы по экономической политике и финансам, по социальной политике и трудовым отношениям и по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовали депутатам Мосгордумы поддержать проект закона о дополнительных мерах поддержки москвичей предпенсионного возраста.



Проект закона «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения» в нес в Думу мэр Москвы Сергей Собянин.



В пояснительной записке к документу говорится, что общая концепция законопроекта заключается в предоставлении ряда мер социальной поддержки не только пенсионерам, как это предусмотрено в настоящее время законодательством города Москвы, но и жителям города Москвы, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с федеральным законодательством.



Законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 26 сентября. Документ предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет.



Законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении 19 июля. После этого президент России Владимир Путин в телеобращении сообщил о внесении ряда предложений по изменению законопроекта. В частности, президент предложил сократить возраст выхода для женщин до 60 лет, предоставлять возможность досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, также был предложен ряд мер по защите граждан предпенсионного возраста. Все предложения президента были оформлены в качестве поправок к законопроекту.