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Город (Москва и область)     18.10.2019 15:07

Комиссии Мосгордумы одобрили проект бюджета Москвы на 2020 год

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Теги:  Мосгордума  Правительство Москвы  бюджет  бюджет Москвы 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Комиссии Мосгордумы на совместном заседании в пятницу, 18 октября одобрили проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы и рекомендовали столичному парламенту принять его в первом чтении.

В заседании помимо депутатов Мосгордумы принимали участие представители профильных департаментов правительства Москвы, Контрольно-Счетной палаты Москвы и столичной прокуратуры.

Проект городского бюджета был внесен на рассмотрение Мосгордумы 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным. Проект предусматривает рост доходов бюджета на 8 – 9,5% в год.

Подробнее о проекте бюджета Москвы на 2020-2022 годы можно узнать здесь.


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Теги: 
Мосгордума  Правительство Москвы  бюджет  бюджет Москвы 

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