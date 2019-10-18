18 октября. Mossovetinfo.ru – Комиссии Мосгордумы на совместном заседании в пятницу, 18 октября одобрили проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы и рекомендовали столичному парламенту принять его в первом чтении.



В заседании помимо депутатов Мосгордумы принимали участие представители профильных департаментов правительства Москвы, Контрольно-Счетной палаты Москвы и столичной прокуратуры.



Проект городского бюджета был внесен на рассмотрение Мосгордумы 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным. Проект предусматривает рост доходов бюджета на 8 – 9,5% в год.



Подробнее о проекте бюджета Москвы на 2020-2022 годы можно узнать здесь.