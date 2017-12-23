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Город     23.12.2017 20:44

Комплекс тюбинговых горок открылся на ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  Новый год 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Комплекс тюбинговых горок открылся на ВДНХ. Об этом у своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Два склона: длиной 180 и 120 метров. Приходите кататься, это рядом с павильоном "Космос"», - написал мэр Москвы.

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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  Новый год 

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