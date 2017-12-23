Комплекс тюбинговых горок открылся на ВДНХ

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Комплекс тюбинговых горок открылся на ВДНХ. Об этом у своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Два склона: длиной 180 и 120 метров. Приходите кататься, это рядом с павильоном "Космос"», - написал мэр Москвы.