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Город (Москва и область)     25.05.2018, 13:25

Комплекс защиты от беспилотников представлен на стадионе «Спартак»

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Теги:  иновации  беспилотники  дроны  защита 

25 мая. Mossovetinfo.ru – Комплекс защиты от беспилотников «Купол» был протестирован на стадионе «Спартак», сообщает РИА Новости.

Комплекс способен нарушить сигналы телеметрии, управления и навигации любого дрона. По словам главного конструктора концерна «Автоматика» Сергея Ширяева, система не дает любому беспилотнику даже приблизиться к охраняемой территории.

При этом Ширяев отметил, что комплекс «Купол» не будет использоваться во время чемпионата мира по футболу


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Теги: 
иновации  беспилотники  дроны  защита 

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