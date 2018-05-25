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Город (Москва и область)
25.05.2018, 14:59
В Москве появится площадь архитектора Бове
25 мая. Mossovetinfo.ru – Площадь имени архитектора Бове появится в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Именем знаменитого архитектора назовут площадь на пере...
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 13:25
Комплекс защиты от беспилотников представлен на стадионе «Спартак»
25 мая. Mossovetinfo.ru – Комплекс защиты от беспилотников «Купол» был протестирован на стадионе «Спартак», сообщает РИА Новости. Комплекс способен нарушить сигналы телеметрии, управления и ...
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 12:30
Канатная дорога может стать частью общественного транспорта Москвы
25 мая. Mossovetinfo.ru – Канатная дорога, которая соединит станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал» может появится в Москве и станет частью общественного транспорта, сообщила заместитель мэр...