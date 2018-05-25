25 мая. Mossovetinfo.ru – Комплекс защиты от беспилотников «Купол» был протестирован на стадионе «Спартак», сообщает РИА Новости.



Комплекс способен нарушить сигналы телеметрии, управления и навигации любого дрона. По словам главного конструктора концерна «Автоматика» Сергея Ширяева, система не дает любому беспилотнику даже приблизиться к охраняемой территории.



При этом Ширяев отметил, что комплекс «Купол» не будет использоваться во время чемпионата мира по футболу