10 сентября. Mossovetinfo.ru - Прививки от гриппа не стоит делать если у человека имеется аллергия на куриный белок и другие компоненты вакцины, сообщается на портале mos.ru.



Также в качестве противопоказаний названы обострение хронических заболеваний, наличие лихорадки или других признаков острых респираторных заболеваний.



Массовая вакцинация от гриппа началась с в Москве 1 сентября. Ранее сообщалось, что за первую неделю прививку от гриппа сделали уже более 350 тысяч человек.



Прививки можно сделать во всех детских и взрослых поликлиниках столицы, а также в 54 мобильных пунктах вакцинации. Узнать адреса пунктов вакцинации и время их работы можно на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.