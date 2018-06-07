7 июня. Mossovetinfo.ru – Московская межрегиональная транспортная прокуратура усилит контроль за беспилотниками в дни проведения чемпионата мира по футболу.



Согласно указу президента России «Об усиленных мерах безопасности на ЧМ-2018 по футболу в России», на время проведения чемпионата мира в городах страны вводятся усиленные меры безопасности. В частности, вводятся зоны запретные для полетов (в том числе для полетов беспилотников), которые устанавливает министерство транспорта. В Москве к таким зонам относятся территории вокруг стадионов, тренировочных полей и баз команд-участниц. Запрет на полеты действует с 1 июня по 17 июля.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».