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Город (Москва и область)     07.06.2018 10:32

Контроль за беспилотниками будет усилен в Москве в дни ЧМ-2018

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Теги:  прокуратура  беспилотники  запрет  контроль  ЧМ-2018 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Московская межрегиональная транспортная прокуратура усилит контроль за беспилотниками в дни проведения чемпионата мира по футболу.

Согласно указу президента России «Об усиленных мерах безопасности на ЧМ-2018 по футболу в России», на время проведения чемпионата мира в городах страны вводятся усиленные меры безопасности. В частности, вводятся зоны запретные для полетов (в том числе для полетов беспилотников), которые устанавливает министерство транспорта. В Москве к таким зонам относятся территории вокруг стадионов, тренировочных полей и баз команд-участниц. Запрет на полеты действует с 1 июня по 17 июля.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».


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Теги: 
прокуратура  беспилотники  запрет  контроль  ЧМ-2018 

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