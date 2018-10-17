17 октября. Mossovetinfo.ru – Архсовет Москвы отправил на доработку проекты станций «Текстильщики» и «Печатники» Большой Кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, разработчикам дизайна станции «Текстильщики» предложено сосредоточится на простых решениях, а не тратить время на сложные дизайнерские решения. Кроме того, разработчикам предложено учесть при проектировании станции проект планировки транспортно-пересадочного узла, частью которого станет станция.

В отношении проекта станции «Печатники», разработчикам предложено доработать оформление колонн.



Станции «Текстильщики» и «Печатники» будут построены на восточном участке БКЛ. Также на этом участке, общая протяженность которого составит 11,4 километра, построят станции «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».