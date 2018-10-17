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Город (Москва и область)     17.10.2018 12:41

Концепции двух станций БКЛ отправлены на доработку

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Теги:  метро  БКЛ  Архсовет 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Архсовет Москвы отправил на доработку проекты станций «Текстильщики» и «Печатники» Большой Кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, разработчикам дизайна станции «Текстильщики» предложено сосредоточится на простых решениях, а не тратить время на сложные дизайнерские решения. Кроме того, разработчикам предложено учесть при проектировании станции проект планировки транспортно-пересадочного узла, частью которого станет станция.
В отношении проекта станции «Печатники», разработчикам предложено доработать оформление колонн.

Станции «Текстильщики» и «Печатники» будут построены на восточном участке БКЛ. Также на этом участке, общая протяженность которого составит 11,4 километра, построят станции «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».


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Теги: 
метро  БКЛ  Архсовет 

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