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Город (Москва и область)     12.07.2022 15:55

Коронавирус: оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях

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Теги:  Москва  коронавирус  оперштаб 

12 июля. Mossovetinfo.ru В Москве рекомендуется носить маски в закрытых общественных помещениях, - сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу в столице. Рекомендация обоснована подъемом заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы.

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы “омикрона”», — говорится в сообщении оперштаба.

Оперштаб отмечает, что «за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей».

Также отмечается, что в большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ, а самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация.

С 1 июля Роспотребнадзор России сообщил, что приостанавливает действие ранее введенных ограничений, действовавших в связи с пандемией коронавируса COVID-19. «В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», - говорилось в сообщении Роспотребнадзора.

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Теги: 
Москва  коронавирус  оперштаб 

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