9 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области зафиксировано 45 722 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки в Подмосковье было подтверждено 739 случаев заболевания, вылечился 641 человек.



Всего за все время от коронавируса в Подмосковье выздоровели 12 672 человека, умерли – 590 человек (за сутки – 12).