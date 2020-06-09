9 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области зафиксировано 45 722 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
За сутки в Подмосковье было подтверждено 739 случаев заболевания, вылечился 641 человек.
Всего за все время от коронавируса в Подмосковье выздоровели 12 672 человека, умерли – 590 человек (за сутки – 12).
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