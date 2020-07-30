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Город (Москва и область)     30.07.2020 09:51

Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы

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Теги:  технопарки  коворкинги 

30 июля. Mossovetinfo.ru – Коворкинги в московских технопарках вернулись к обычному режиму работы, сообщает портал mos.ru.

Коворкинги имеются в 12 московских технопарках. Сообщается, что в целях безопасности в коворкингах будут проводить регулярное обеззараживание поверхностей, а также следить за соблюдение социальной дистанции.

Как сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Андрей Фурсин, коворкинги в технопарках практически вернулись к показателям посещаемости, фиксировавшимся до пандемии коронавируса, а в некоторых из них в ближайшее время планируют увеличить число арендаторов.

Технопарки Москвы в которых работают коворкинги:

научный парк МГУ, «Строгино», «Мосгормаш», «Сапфир», «Калибр», «Физтехпарк», «Водный стадион», «Техноспарк», «Сколково», «Слава», «Горизонт», «Нагатино».

Найти подходящий коворкинг для работы можно на цифровой платформе i.moscow Московского инновационного кластера.


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Теги: 
технопарки  коворкинги 

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