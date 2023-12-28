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Город (Москва и область)     29.12.2023 17:45

Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

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Теги:  Красная площадь  новогодняя ночь  посещение 

29 декабря — Mossovetinfo.ru — В новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта для посещения,сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

"Уважаемые жители и гости столицы! ГУ МВД России по г. Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием", - говорится в сообщении.

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Теги: 
Красная площадь  новогодняя ночь  посещение 

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