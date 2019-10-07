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Город (Москва и область)     07.10.2019 14:12

Крупнейшее в Европе колесо обозрения построят на ВДНХ к маю 2021 года

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Теги:  ВДНХ  колесо обозрения  строительство  Мосгосстройнадзор 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Самое крупное в Европе колесо обозрение будет построено на ВДНХ до мая 2021 года, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Колесов высотой 136 метров будет построено левее южного входа на ВДНХ рядом с павильоном «Семена». Строительство будет осуществлено за счет средств инвестора.

Колесо обозрения станет центральным элементом новой зоны развлечений в южной части ВДНХ.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  колесо обозрения  строительство  Мосгосстройнадзор 

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