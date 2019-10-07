Другие материалы
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Город (Москва и область)
07.10.2019, 14:12
Крупнейшее в Европе колесо обозрения построят на ВДНХ к маю 2021 года
7 октября. Mossovetinfo.ru – Самое крупное в Европе колесо обозрение будет построено на ВДНХ до мая 2021 года, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Мосгосстройнадзора. Колесов высотой 136 ме...
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Город (Москва и область)
07.10.2019, 12:00
Около 4 тысяч объектов благоустроено в Москве в 2019 году - Собянин
7 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершился очередной сезон благоустройства, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин сообщил, что всего в 2019 году в Москве было ...
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Город (Москва и область)
07.10.2019, 11:18
На портале «Активный гражданин» началось голосование по городским фестивалям
7 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по поводу проводимых в Москве городских фестивалей. Москвичам предлагается ответить на два вопроса: устраив...