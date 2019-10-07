7 октября. Mossovetinfo.ru – Самое крупное в Европе колесо обозрение будет построено на ВДНХ до мая 2021 года, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Мосгосстройнадзора.



Колесов высотой 136 метров будет построено левее южного входа на ВДНХ рядом с павильоном «Семена». Строительство будет осуществлено за счет средств инвестора.



Колесо обозрения станет центральным элементом новой зоны развлечений в южной части ВДНХ.