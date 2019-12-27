27 декабря. Mossovetinfo.ru – Крупнейший в Европе транспотно-пересадочный узел «Рязанская» планируется ввести в эксплуатацию в марте 2020 года, сообщил в своем микроблоге в Twitter заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, основную сложность при строительстве ТПУ представляет совмещение двухпутного и двух однопутных тоннелей при строительстве метро. Тем не менее заммэра выразил надежду, что к концу марта все работы будут завершены.
ТПУ «Рязанская» расположен на пересечении Рязанского проспекта и МЦК. В состав нового ТПУ войдут строящиеся станции «Нижегородская» БКЛ и Кожуховской линии, одноименная станция МЦК, а также платформа Карачарово Горьковского направления МЖД. Помимо этого, в ТПУ появится инфраструктура для наземного общественного транспорта и плоскостные парковки.
Помимо объектов транспортной инфраструктуры, в составе ТПУ появится и коммерческая составляющая. В нее войдут торговый центр, комплекс апартаментов с офисами и паркингом, а также центр госуслуг «Мои документы».
Планируется, что после ввода в строй ТПУ «Рязанская» будут пользоваться 400 тысяч человек в сутки.
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