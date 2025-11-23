Другие материалы
-
Город (Москва и область)
23.11.2025, 21:20
Ледяной дождь прогнозируют сегодня ночью синоптики в столичном регионе
23 ноября — Mossovetinfo.ru — Синоптики прогнозируют сегодня ночью ледяной дождь, в Москве объявлен оранжевый урове...
-
Город (Москва и область)
23.11.2025, 07:27
На следующей неделе не будет условий для снегопада в столице
23 ноября — Mossovetinfo.ru — Снежная холодная зима не придет в Москву как минимум до конца ноября, сообщает РИА Ново...
-
Город (Москва и область)
23.11.2025, 07:07
Собянин ночью дважды сообщал об уничтожении БПЛА, летевший на Москву
23 ноября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных каналах в телеграм и МА...