23.11.2025 21:20

Ледяной дождь прогнозируют сегодня ночью синоптики в столичном регионе

Теги:  Москва  оранжевый уровень опасности  погода  ледяной дождь 

23 ноября — Mossovetinfo.ru — Синоптики прогнозируют сегодня ночью ледяной дождь, в Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за погоды с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, в период с 21:00 мск воскресенья до 09:00 мск понедельника 24 ноября,

Также местами ожидаются мокрый снег, возможно образование гололедицы.

ЦОДД рекомендует в понедельник для поездок использовать городской транспорт.

В МЧС призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений; парковаться вдали от деревьев.

Коммунальные службы в столице переведены в режим повышенной готовности.

