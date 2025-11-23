Ледяной дождь прогнозируют сегодня ночью синоптики в столичном регионе

23 ноября — Mossovetinfo.ru — Синоптики прогнозируют сегодня ночью ледяной дождь, в Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за погоды с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, в период с 21:00 мск воскресенья до 09:00 мск понедельника 24 ноября,



Также местами ожидаются мокрый снег, возможно образование гололедицы.



ЦОДД рекомендует в понедельник для поездок использовать городской транспорт.



В МЧС призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений; парковаться вдали от деревьев.



Коммунальные службы в столице переведены в режим повышенной готовности.