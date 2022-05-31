Лекторий проекта «Здоровая Москва» подготовил 10 открытых лекций – заммэра Анастасия Ракова

31 мая. Mossovetinfo.ru - Цикл из 10 открытых лекций по самым актуальным темам подготовлено в рамках проекта «Здоровая Москва», сообщила заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Лекции с участием врачей, диетологов, ученых, психологов, с которыми будут беседовать известные телеведущие и актеры, пройдут на популярных площадках, - в московских парках «Музеон», «Зарядье», Парк Горького, ВДНХ и других.



На первой лекции в летнем кинотеатре «Музеона» в воскресенье, 5 июня, лавный врач медкомплекса в Коммунарке, главный анестезиолог-реаниматолог Москвы Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы №1 имени Пирогова, врач-кардиолог высшей категории Алексей Свет обсудят, стоит ли обращаться к врачу при отсутствии каких-либо симптомов заболевания и как распознать тревожные сигналы организма. На лекцию открыта бесплатная регистрация и будет также организована ее онлайн-трансляцию.