19 марта. Mossovetinfo.ru - Новая лодочная станция появится в парке «Усадьба Люблино». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



Станцию построят в рамках комплексного благоустройства и озеленения парка. Она будет иметь собственную пристань из семи мостиков, открытую террасу и павильон для хранения лодок. К станции смогут одновременно причаливать до 8 лодок.

В парке также установят две сцены для проведения массовых мероприятий и павильон для церемоний бракосочетаний и общественно-культурных событий.



Кроме того, будет благоустроена набережная. Там высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники



Завершить все эти работы планируется в 2019 году.