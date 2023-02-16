 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     16.02.2023 08:03

Ловить бездомных собак в Московской области начнут с помощью искусственного интеллекта

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  собаки  бездомные  отлов  искусственный интеллект 

16 февраля, Mossovetinfo.ru - Искусственный интеллект в Подмосковье придет на помощь городским службам, занимающимся выявлением бездомных собак. С июля 2023 года ловить бездомных собак в Московской области начнут с помощью искусственного интеллекта (нейросети), сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

Нейросеть, в рамках пилотного проекта, будет собирать информацию с более чем 40 тысяч камер видеонаблюдения «Безопасный регион», анализировать изображения (наличие поводка, намордника, хозяина рядом) и фиксировать собак, подпадающих под критерии безнадзорной. После этого данные будут передавать для организации отлова а затем - карантин, вакцинация и стерилизация.

В связи с небольшим количеством приютов в Подмосковье, и невозможности держать там всех отловленных животных, в приютах оставляют лишь тех, кто проявляет агрессию по отношению к людям.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
собаки  бездомные  отлов  искусственный интеллект 

Возврат к списку

Лента новостей

08:28 В мире Западные союзники испытывают неудачу в попытке "своевременно" поставить танки украинской армии - Bloomberg

08:03 Город (Москва и область) Ловить бездомных собак в Московской области начнут с помощью искусственного интеллекта

09:16 Мнения Володин предложил обсудить выдачу маткапитала и льгот родившим за рубежом россиянкам

21:57 Происшествия Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 418 человек

21:18 Власть Путин назвал эффективную защиту прав и свобод граждан залогом развития России

Актуальные материалы

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru