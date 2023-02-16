Ловить бездомных собак в Московской области начнут с помощью искусственного интеллекта

16 февраля, Mossovetinfo.ru - Искусственный интеллект в Подмосковье придет на помощь городским службам, занимающимся выявлением бездомных собак. С июля 2023 года ловить бездомных собак в Московской области начнут с помощью искусственного интеллекта (нейросети), сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.



Нейросеть, в рамках пилотного проекта, будет собирать информацию с более чем 40 тысяч камер видеонаблюдения «Безопасный регион», анализировать изображения (наличие поводка, намордника, хозяина рядом) и фиксировать собак, подпадающих под критерии безнадзорной. После этого данные будут передавать для организации отлова а затем - карантин, вакцинация и стерилизация.



В связи с небольшим количеством приютов в Подмосковье, и невозможности держать там всех отловленных животных, в приютах оставляют лишь тех, кто проявляет агрессию по отношению к людям.