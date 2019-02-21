Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят за МКАД

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят за МКАД - от станции «Лианозово» до станции «Физтех». Проект направлен на публичные слушания для обсуждения с жителями района Северный СВАО Москвы.



Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, которую цитирует ее пресс-служба, сообщила, что новая станция метро «Физтех» по проекту расположится вблизи строящегося комплекса Московского физико-технического института (поселок Северный)



Ввод нового участка метро позволит перевозить до 60 тысяч пассажиров в сутки.