25 сентября. Mossovetinfo.ru - Более 15 тысяч штрафов выписано московским предприятия торговли за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил в эфире телеканала «Москва 24» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



По словам Немерюка, штрафы за нарушение довольно высокие. В частности, ЦУМ был оштрафован более чем на 1 миллион рублей.



Ранее Немерюк сообщил, что за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве были закрыты 43 магазина, в том числе несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия».