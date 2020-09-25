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Город (Москва и область)     25.09.2020 12:23

Магазинам в Москве выписали 15 тысяч штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима

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Теги:  магазины  штрафы  масочный режим 

25 сентября. Mossovetinfo.ru - Более 15 тысяч штрафов выписано московским предприятия торговли за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил в эфире телеканала «Москва 24» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам Немерюка, штрафы за нарушение довольно высокие. В частности, ЦУМ был оштрафован более чем на 1 миллион рублей.

Ранее Немерюк сообщил, что за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве были закрыты 43 магазина, в том числе несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия».


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Теги: 
магазины  штрафы  масочный режим 

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