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Город (Москва и область)     27.08.2020 13:52

Магазины и кафе Москвы оштрафовали на 650 млн руб. за нарушение противоэпидемических норм

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Теги:  штрафы  коронавирус 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве выписали около 11 тысяч предписаний на общую сумму 650 миллионов рублей за нарушение противоэпидемических норм. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На сегодняшний день уже было проверено порядка 49 тысяч предприятий. Совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой города Москвы более 30 предприятий было закрыто

Он отметил, что проверку предприятий на соблюдение противоэпидемических проводят сотрудники Роспотребнадзора, департамента торговли и услуг и полиции.

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Теги: 
штрафы  коронавирус 

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