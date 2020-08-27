Магазины и кафе Москвы оштрафовали на 650 млн руб. за нарушение противоэпидемических норм

27 августа. Mossovetinfo.ru – Заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве выписали около 11 тысяч предписаний на общую сумму 650 миллионов рублей за нарушение противоэпидемических норм. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



На сегодняшний день уже было проверено порядка 49 тысяч предприятий. Совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой города Москвы более 30 предприятий было закрыто



Он отметил, что проверку предприятий на соблюдение противоэпидемических проводят сотрудники Роспотребнадзора, департамента торговли и услуг и полиции.

