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Город (Москва и область)     14.12.2021 19:28

Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря

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Теги:  парковка  тарифы  платная парковка 

14 декабря. Mossovetinfo.ru - С 24 декабря на некоторых улицах изменится стоимость парковки. Как сообщили в департаменте транспорта, изменения стоимости парковки коснутся около 19% столичных улиц.

Тарифы будут снижены на 29 улицах, где загрузка парковок не превышает 50%. Это, например, парковки на Николоямской улице, улице Александра Невского, Миусской площади, на которых сейчас тариф 380 руб./час в дневное время. С 24 декабря там будет более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.

На ряде улиц – в основном, в пределах Третьего транспортного кольца – стоимость будет повышена. Это позволит разгрузить парковки и дать большему числу водителей возможность припарковаться, а местным жителям – найти место рядом с домом. На некоторых улицах, где парковки загружены на 95-100%, будет установлен новый максимальный тариф: с 8 утра до 9 вечера – 450 руб./час, а ночью – 200 руб./час, в воскресенье парковка тоже будет платной. Это, например, улицы Большая Никитская и Неглинная, Рождественский бульвар, Театральная площадь – то есть самый центр города, где сконцентрированы места притяжения автомобилистов – рестораны, торговые и бизнес-центры, городские достопримечательности. Это необходимая мера, потому что на этих парковках уже нет свободных мест.

Кроме того станет больше парковок только для местных жителей – на самых загруженных улицах, чтобы всем владельцам парковочных разрешений было проще найти место рядом с домом даже в часы пик. В этом году число таких мест выросло в 3,5 раза – их уже больше 1,1 тыс. До конца года этот показатель достигнет 1,5 тыс. мест.

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Карта места

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Теги: 
парковка  тарифы  платная парковка 

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