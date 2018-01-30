Маршрут зимнего велопарада в Москве пройдет вокруг «Зарядья»

30 января. Mossovetinfo.ru - Маршрут зимнего велопарада в Москве пройдет вокруг парка «Зарядье». Об этом сообщили организаторы.



Маршрут пройдет от 3-й Фрунзенской улицы до парка «Зарядье», вокруг парка и обратно.



Велопарад состоится 11 февраля.