Маршрутной сетью «Магистраль» пользуются более 500 тысяч пассажиров в день

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Маршрутной сетью «Магистраль» пользуются более 500 тысяч пассажиров в день. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.



«До открытия маршрутной сети "Магистраль" наземный транспорт в центре Москвы перевозил 150 тысяч пассажиров в день. Сейчас новыми маршрутами пользуются уже 540 тысяч человек», - написал Собянин, что в основном это экономически активные пассажиры.



Маршрутная сеть «Магистраль» была запущена в 2016 году, в 2017 году добавились новые маршруты и выделенные полосы. Автобусы сети перевозят пассажиров через центр города в разные округа Москвы, используя основные вылетные магистрали.