6 марта. Mossovetinfo.ru – Масленичные гулянья пройдут 8, 9 и 10 марта в 29 столичных парках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



В парках организуют бесплатные мастер-классы, игры и конкурсы. Завершатся проводы зимы народными песнями, хороводами и сожжением чучела.



Со списком парков, которые подготовили праздничную программу на Масленицу, можно ознакомиться здесь.



Кроме того, в Москве с 1 по 10 марта на 24 площадках проходит фестиваль «Московская масленица». С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.