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Город (Москва и область)     06.03.2019 08:03

Масленичные гулянья пройдут в 29 столичных парках

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Теги:  Масленица 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Масленичные гулянья пройдут 8, 9 и 10 марта в 29 столичных парках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В парках организуют бесплатные мастер-классы, игры и конкурсы. Завершатся проводы зимы народными песнями, хороводами и сожжением чучела.

Со списком парков, которые подготовили праздничную программу на Масленицу, можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в Москве с 1 по 10 марта на 24 площадках проходит фестиваль «Московская масленица». С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.


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Карта места

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Теги: 
Масленица 

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