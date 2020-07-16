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Город (Москва и область)     16.07.2020 14:50

Масочный режим отменен с 16 июля в парках Подмосковья

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Теги:  Московская область  Подмосковье  масочный режим  парки 

16 июля. Mossovetinfo.ru – С четверга, 16 июля, в парках Подмосковья отменяется масочный режим, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

При этом, маски и перчатки по-прежнему необходимо использовать в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных и социальных учреждениях.

Ранее сообщалось, что с 16 июля, на 9 дней раньше, чем планировалось, в Подмосковье открываются бары, кафе, рестораны, столовые и буфеты.


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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  масочный режим  парки 

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