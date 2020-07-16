16 июля. Mossovetinfo.ru – С четверга, 16 июля, в парках Подмосковья отменяется масочный режим, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
При этом, маски и перчатки по-прежнему необходимо использовать в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных и социальных учреждениях.
Ранее сообщалось, что с 16 июля, на 9 дней раньше, чем планировалось, в Подмосковье открываются бары, кафе, рестораны, столовые и буфеты.
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