16 июля. Mossovetinfo.ru – С четверга, 16 июля, в парках Подмосковья отменяется масочный режим, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.



При этом, маски и перчатки по-прежнему необходимо использовать в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных и социальных учреждениях.



Ранее сообщалось, что с 16 июля, на 9 дней раньше, чем планировалось, в Подмосковье открываются бары, кафе, рестораны, столовые и буфеты.