17 апреля. Mossovetinfo.ru – Масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств Москвы будет проведена в субботу, 18 апреля, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Дезинфицирующими средствами будут обработаны все дороги, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды города. Особое внимание будет уделено территориям перед лечебными учреждениями, входами в метро, а также территориям возле тПУ и остановок общественного транспорта.



В тех местах, где невозможно использовать технику, дезинфекцию будут проводить вручную специальные комплексные бригады.



Для проведения дезинфекции будет задействовано 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники. Использоваться будут специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они безвредны для людей и животных.