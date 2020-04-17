17 апреля. Mossovetinfo.ru – Масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств Москвы будет проведена в субботу, 18 апреля, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Дезинфицирующими средствами будут обработаны все дороги, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды города. Особое внимание будет уделено территориям перед лечебными учреждениями, входами в метро, а также территориям возле тПУ и остановок общественного транспорта.
В тех местах, где невозможно использовать технику, дезинфекцию будут проводить вручную специальные комплексные бригады.
Для проведения дезинфекции будет задействовано 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники. Использоваться будут специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они безвредны для людей и животных.
12:33 Город (Москва и область) Масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств Москвы пройдет 18 апреля
11:53 Город (Москва и область) Почти 90% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:21 В России Оперштаб уточнил число заразившихся коронавирусом в России
11:20 Город (Москва и область) В Москве за сутки зафиксировано почти 2000 случаев заражения коронавирусом
10:50 В России В России за сутки зафиксировано более 4000 случаев заражения коронавирусом
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель