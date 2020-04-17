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Город (Москва и область)     17.04.2020 12:33

Масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств Москвы пройдет 18 апреля

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Теги:  коронавирус  дезинфекция 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств Москвы будет проведена в субботу, 18 апреля, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Дезинфицирующими средствами будут обработаны все дороги, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды города. Особое внимание будет уделено территориям перед лечебными учреждениями, входами в метро, а также территориям возле тПУ и остановок общественного транспорта.

В тех местах, где невозможно использовать технику, дезинфекцию будут проводить вручную специальные комплексные бригады.

Для проведения дезинфекции будет задействовано 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники. Использоваться будут специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они безвредны для людей и животных.


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Теги: 
коронавирус  дезинфекция 

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