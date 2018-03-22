22 марта. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 23 марта, возле стадиона «Лужники» будет перекрыто движение в связи с проведением товарищеского матча Россия – Бразилия.



Будет введено одностороннее движение:



∙на съезде со Смоленской ул. на Смоленскую набережную с исключением правого поворота со Смоленской наб.;

∙на съезде с Ростовской наб. на Смоленскую ул. с исключением правого поворота со Смоленской ул.;

∙на участке ул. Усачева от Трубецкой ул. до пер. Хользунова;

∙на участке пер. Хользунова от ул. Усачева до Малой Пироговской ул.;

∙на участке Малой Пироговской ул. от пер. Хользунова до ул. Трубецкая;

∙на участке ул. Ефремова от ул. 3-я Фрунзенская до пр.пр. №2309;

∙на участке дублера Комсомольского просп. от пр.пр. № 2309 в сторону ул. 3-я Фрунзенская.



Будет введено двустороннее движение:



∙во 2-ом пер. Тружеников;

∙в пер. Льва Выготского;

∙в Малом Саввинском пер.;

∙в Усачевском пер.;

∙на дублерах Фрунзенской наб. от д. 18 до д. 4;

∙на бульварных участках ул. 3-я Фрунзенская от пр. №6023 до Фрунзенской наб.;

∙на бульварных участках ул. 2-я Фрунзенская от пр.пр. №6023 до Фрунзенской наб.;

∙на участке Трубецкой ул. от ул. Усачева до ул. Ефремова.

Перекрытия и ограничения проезда:

Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные будут полностью закрыты для проезда транспорта.



Будут перекрыты:



∙выезд с 1-го Вражского пер. на Саввинскую наб.;

∙выезд с 2-го пер. Тружеников на Саввинскую наб.;

∙выезд с пер. Льва Выготского на Саввинскую наб.;

∙выезд с Малого Саввинского пер. на Саввинскую наб.;

∙выезд с Новодевичьего проезда на Саввинскую набережную.

Фрунзенская набережная будет закрыта от пересечения с ул. Тимура Фрунзе. Будут перекрыты все выезды на Фрунзенскую набережную, включая дворовые проезды.

Хамовнический Вал будет закрыт от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей наб. и от развязки с ТТК в сторону Фрунзенской наб.

∙будут перекрыты все выезды, включая дворовые проезды на участке Хамовнического Вала от Фрунзенской наб. до Комсомольского проспекта;

∙на участке Хамовнического Вала от Комсомольского проспекта до Новодевичьей наб. перекрываются съезды на ул. Ефремова, ул. Доватора, ул. Усачева;

∙будет закрыт съезд с дублера Комсомольского проспекта на Хамовнический Вал;

∙будет закрыт правый поворот на Хамовнический Вал на развязке с ТТК (ул. Хамовнический Вал, д.16).



Пешеходная зона



В связи с организацией пешеходной зоны будут перекрыты следующие улицы, включая все выезды и дворовые проезды:



∙ул. Доватора;

∙участок 3-й Фрунзенской ул. (от ул. Доватора до ул. Ефремова);

∙участок ул. Ефремова (от ул. 3-я Фрунзенская до ул. Трубецкая);

∙ул.10-летия Октября (от ул. Усачева до ул. Доватора);

∙пр.пр.№2309 (от ул. Усачева до ул. Доватора).

ТТК:



Будут перекрыты:



∙съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью наб.;

∙съезд с внешней стороны ТТК на Комсомольский просп.;

∙съезд с внутренней стороны ТТК на ул. Хамовнический Вал.



Прочие перекрытия:



Все сквозные проезды по северной части Большой Пироговской ул. перекрываются на участке от Новодевичьего проезда до Трубецкой ул.



Будет запрещен правый поворот на ул. Ефремова с ул. 3-я Фрунзенская и прямой проезд по ул. 3-я Фрунзенская после пересечения с ул. Ефремова.



Будет перекрыта ул. Трубецкая перед ул. Ефремова со стороны ул. Усачева и Комсомольского проспекта.



Будет закрыт Лужнецкий проезд в сторону Хамовнического Вала после пересечения с ул. 10-летия Октября.



В связи с организацией пунктов проверки аккредитации будут введены ограничения транспорта:



∙Большая Пироговская ул. после пересечения с Трубецкой ул. в сторону Лужнецкого проезда доступна только для проезда местных жителей;

∙Малая Пироговская ул. после пересечения с Трубецкой ул. в сторону Лужнецкого проезда доступна только для проезда местных жителей;

∙Погодинская ул. после пересечения с Б. Саввинским пер. в сторону Новодевичьего проезда доступна только для проезда местных жителей;

∙на пересечении ул. 3-я Фрунзенская с ул. Ефремова. Левый поворот на ул. Ефремова будет доступен только для местных жителей.



На улицах будет ограничено парковочное пространство. Так будет запрещена парковка и будет введен запрет остановки на следующих улицах:



на всем протяжении:



∙ул. Доватора;

∙пер. Льва Выготского;

∙Саввинский Малый пер.;

∙ул. Тимура Фрунзе;

∙ 2-й пер. Тружеников.



на участках улиц:



∙10-летия Октября (от ул. Усачева до ул. Доватора);

∙ул. Ефремова (от 3-й Фрунзенской ул. до ул. Трубецкая);

∙Лужнецкий проезд (от ул. Хамовнический Вал до ул. 10-летия Октября);

∙ул. Большая Пироговская (от ул. Трубецкая до 1-го Архивного пер.);

∙ул. Малая Пироговская (от пер. Хользунова до д.6/4 к.2 по Малой Пироговской ул.);

∙ул. Трубецкая (от д.8 стр.2 до ул. Ефремова);

∙ул. Усачева (от ул. Трубецкая до ул. Хользунова);

∙ул. 2-я Фрунзенская (от пр.пр. №6023 до Фрунзенской наб по правым сторонам проезжих частей по направлению движения);

∙ул. 3-я Фрунзенская (по северной части бульвара слева по ходу движения от Фрунзенской наб. до д.6 по ул. 3-я Фрунзенская);

∙дублер Фрунзенской наб. (от д.4 до д.18);

∙пер. Хользунова (от ул. Россолимо до ул. Усачева);

∙пр.пр. №2309 (от ул. Усачева до ул. Ефремова).