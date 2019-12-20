20 декабря. Mossovetinfo.ru – Мавзолей Ленина, некорополь у Кремлевской стены и московский Кремль будут закрыты для посетителей в среду, 25 декабря в связи с проведением общероссийской елки, сообщает Центр по связям с прессой ФСО России.
Кроме того, в этот день до 18:00 будет закрыт для туристов проход на Красную площадь.
Также сообщается, что 25 декабря проход посетителей Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд» буде осуществляться через Боровицкий проход.
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