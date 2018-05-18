18 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятной погоде, ожидающейся в Москве во второй половине дня пятницы 18 мая.







По данным синоптиков, вечером и ночью столице ожидаются грозовые дожди, возможен град. Также ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.





В связи с ожидающимися неблагоприятными погодными явлениями, москвичей и гостей столицы призывают проявлять осторожность.