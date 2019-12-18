18 декабря. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве, ожидающемся в четверг, 19 декабря, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что с в период с 00:00 до 21:00 в четверг, 19 декабря, в Москве ожидается резкое усиление ветра, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.
Рекомендуется находясь на улице не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Автомобилистам при движении рекомендуется соблюдать значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких перестроений, избегать обгонов.
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