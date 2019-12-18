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Город (Москва и область)     18.12.2019 15:44

МЧС предупредил москвичей об усилении ветра 19 декабря

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Теги:  МЧС  предупреждение  ветер 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве, ожидающемся в четверг, 19 декабря, сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что с в период с 00:00 до 21:00 в четверг, 19 декабря, в Москве ожидается резкое усиление ветра, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.

Рекомендуется находясь на улице не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Автомобилистам при движении рекомендуется соблюдать значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких перестроений, избегать обгонов.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  предупреждение  ветер 

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