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Город (Москва и область)     31.05.2024 15:17

МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре в столице 1 и 2 июня

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Теги:  погода  жара  Москва  коммунальные службы  вода 

31 мая — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 31 мая, воздух в столице прогреется до 30 градусов, следует избегать долгих прогулок, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Также МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре в столице 1 и 2 июня, 30-градусная жара должна отступить от столицы в начале следующей недели, температура воздуха снизится на 6-8 градусов.

В Москве городские службы в связи с жарой регулярно проводят аэрацию. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. «Направленные вверх струи воды охлаждают не только дорожное полотно, но и нагревающийся от асфальта воздух», – говорится в сообщении.

Пассажирам ряда станций метро, автовокзалов, железнодорожных вокзалов и станций раздают питьевую воду из-за жаркой погоды в столице, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы продолжаем бесплатно раздавать воду на станциях метро: «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская» и «Пионерская», «Выхино». Получить воду можно и на автовокзалах: «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Южные ворота», «Северные ворота». Пассажиры могут взять бутилированную воду на Ленинградском вокзале и станциях «Ховрино», «Сходня», «Химки» и «Зеленоград-Крюково». ЦППК предлагает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах», – говорится в сообщении.

Также организована раздача воды на станциях «Подольск», «Тушинская», «Выхино», «Раменское», «Железнодорожная», «Мытищи».

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Теги: 
погода  жара  Москва  коммунальные службы  вода 

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