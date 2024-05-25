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Город (Москва и область)
31.05.2024, 15:17
МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре в столице 1 и 2 июня
31 мая — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 31 мая, воздух в столице прогреется до 30 градусов, следует избегать долгих прогул...
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Город (Москва и область)
28.05.2024, 08:45
Собянин: Цикл мероприятий для собак и их владельцев пройдет в Москве в июне
28 мая — Mossovetinfo.ru — В Москве с 1 по 30 июня пройдет цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник» для собак и их вл...
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Город (Москва и область)
25.05.2024, 07:19
До 26 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 25 мая
25 мая — Mossovetinfo.ru — В субботу 25 мая в столичном регионе ожидаются небольшая облачность и до 26 градусов тепла, а...