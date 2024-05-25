МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре в столице 1 и 2 июня

31 мая — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 31 мая, воздух в столице прогреется до 30 градусов, следует избегать долгих прогулок, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Также МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре в столице 1 и 2 июня, 30-градусная жара должна отступить от столицы в начале следующей недели, температура воздуха снизится на 6-8 градусов.



В Москве городские службы в связи с жарой регулярно проводят аэрацию. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. «Направленные вверх струи воды охлаждают не только дорожное полотно, но и нагревающийся от асфальта воздух», – говорится в сообщении.



Пассажирам ряда станций метро, автовокзалов, железнодорожных вокзалов и станций раздают питьевую воду из-за жаркой погоды в столице, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



«Мы продолжаем бесплатно раздавать воду на станциях метро: «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская» и «Пионерская», «Выхино». Получить воду можно и на автовокзалах: «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Южные ворота», «Северные ворота». Пассажиры могут взять бутилированную воду на Ленинградском вокзале и станциях «Ховрино», «Сходня», «Химки» и «Зеленоград-Крюково». ЦППК предлагает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах», – говорится в сообщении.



Также организована раздача воды на станциях «Подольск», «Тушинская», «Выхино», «Раменское», «Железнодорожная», «Мытищи».