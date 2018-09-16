МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в московском регионе

16 сентября. Mossovetinfo.ru - Дождь и ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве и Московской области 16 сентября.. Об этом сообщили службы МЧС России по Москве и по Московской области со ссылкой на Росгидромет.



«Росгидромет: утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, временами гроза, порывы ветра до 17 м/сек», сообщило МЧС по Московской области.



«По прогнозу днем 16 сентября ожидается 17-19 градусов тепла, дождь, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.