11 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники МЧС и передвижная лаборатория ФГУП «РАДОН» в ходе мониторинга в районе Каширского шоссе не выявили превышений уровня естественного радиационного фона, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.
Сообщается, что мониторниг радиационного фона в данном районе осуществляется регулярно. Ранее сообщалось, что в район отвода будущей Юго-Восточной хорды попал участок земли, на котором в 50-60-е годы XX века завод полиметаллов складировал радиоактивные отходы. Было принято решение, что в ходе строительства будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения даже малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы, и помещены в специальные хранилища.
Кроме того, власти Москвы заключили договор с ФГУП «Радон», которое должно вывезти зараженный радиоактивностью грунт с бывшей территории завода полиметаллов и провести полномасштабную программу рекультивации.
В выходные в СМИ появилась информация, что в данном районе было зафиксировано превышение радиационного фона в 60 раз. Однако мониторинг не подтвердил данные сообщения, радиационный фон в районе Каширского шоссе в норме. Мониторинг проводится два раза в день по адресу: Каширское шоссе, дом 49.
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