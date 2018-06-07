7 июня. Mossovetinfo.ru - Утром 9, 10 и 11 июня в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает МЧС.



«В ночные и утренние часы 9, 10 и 11 июня по территории Московской местами ожидаются заморозки в воздухе -2..-0°», - говорится в сообщении.