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Город (Москва и область)     07.06.2018 16:51

МЧС: в Московской области по утрам 9-11 июня ожидаются заморозки

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение 

7 июня. Mossovetinfo.ru - Утром 9, 10 и 11 июня в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает МЧС.

«В ночные и утренние часы 9, 10 и 11 июня по территории Московской местами ожидаются заморозки в воздухе -2..-0°», - говорится в сообщении.


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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение 

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