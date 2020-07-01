1 июля. Mossovetninfo.ru – В Москве до вечера среды, 1 июля, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщает МЧС.



Синоптики прогнозируют грозу и град. При грозе порывы ветра до 18-20 метров в секунду. Кроме того, ожидается свыше 20 миллиметров осадков.