1 июля. Mossovetninfo.ru – В Москве до вечера среды, 1 июля, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщает МЧС.
Синоптики прогнозируют грозу и град. При грозе порывы ветра до 18-20 метров в секунду. Кроме того, ожидается свыше 20 миллиметров осадков.
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