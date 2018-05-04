4 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение об ожидающейся в Москве грозе.
По данным синоптиков, вечером 4 мая в Москве ожидается гроза, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
15:20 Город (Москва и область) МЧС: вечером 4 мая в Москве ожидается гроза
13:48 В России РЖД изменят порядок отображения на билетах времени прибытия и отправления поездов
13:03 Город (Москва и область) Строительство станции метро «Нижние Мневники» началось в Москве
11:16 Город (Москва и область) В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль: какие улицы перекроют
08:49 Город (Москва и область) Уникальный интерьер грота восстановят в усадьбе «Кусково»
11:16 Город (Москва и область) В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль: какие улицы перекроют
22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО
15:30 Общество График работы центров «Мои Документы» в майские праздники
15:30 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 1 мая в Москве
15:30 Общество График работы поликлиник в Москве в майские праздники
07:35 Город (Москва и область) Какие дни будут нерабочими в майские праздники
19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия
18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками