4 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение об ожидающейся в Москве грозе.



По данным синоптиков, вечером 4 мая в Москве ожидается гроза, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.