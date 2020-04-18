18 апреля. Mossovetinfo.ru – Заболеваемость коронавирусом в Москве растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как, «скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей.



«Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно», - подчеркнул Собянин.



В субботу новыми указами мэра Москвы приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков.