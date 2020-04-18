18 апреля. Mossovetinfo.ru – Заболеваемость коронавирусом в Москве растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как, «скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей.
«Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно», - подчеркнул Собянин.
В субботу новыми указами мэра Москвы приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков.
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
09:33 Власть С 22 апреля в транспорте Москвы можно будет использовать только электронные карты
09:31 Город (Москва и область) Запрет на каршеринг и строительство продлен в Москве до 1 мая
23:30 Город (Москва и область) В Москве за сутки от коронавируса умер 21 человек
20:24 Город (Москва и область) Ситуация с коронавирусом в Москве развивается по не самому плохому сценарию - Собянин
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель