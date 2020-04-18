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Город (Москва и область)     18.04.2020 09:42

Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Заболеваемость коронавирусом в Москве растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как, «скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей.

«Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно», - подчеркнул Собянин.

В субботу новыми указами мэра Москвы приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

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