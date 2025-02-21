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Город (Москва и область)     02.03.2025 10:16

Менять зимнюю резину на летнюю пока не рекомендуется - синоптик

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Теги:  гололед  шины  зимние  летние  смена  рекомендации  погода  Москва  Московская 

1 марта — Mossovetinfo.ru — Жителям столичного региона пока не стоит менять автомобильные шины с зимних на летние поскольку на этой неделе ожидаются слабоотрицательные показатели температуры местами будет гололед. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик отмечает, что на предстоящей неделе выпавшие осадки будут замерзать, поэтому на дорогах местами будут наблюдаться «блюдца» гололеда.

Днем на следующей неделе оттепельные значения температуры будут от нуля до плюс 5 градусов, температурный режим будет опережать климатический график как минимум на 2-3 недели, - сообщил синоптик.

В течение сегодняшнего дня метеоусловия будут определяться в столичном регионе влиянием североатлантического циклона, - сохранится пасмурная погода, время от времени пройдет снег, мокрый снег. Температура в столице ноль - плюс 3, в Подмосковье минус 1 - плюс 4. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

В начале марта средняя температура воздуха в Центральной России будет на 3-5 градусов выше климатической нормы, а в конце месяца прогнозируется резкое потепление, сообщил накануне в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

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Карта места

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Теги: 
гололед  шины  зимние  летние  смена  рекомендации  погода  Москва  Московская 

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