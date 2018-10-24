24 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин переназначил глав районных управ в Западном, Северо-Восточном и Южном административном округах Москвы, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В ЮАО переназначены 14 глав управ. Главами управ назначены в районе Бирюлево Западное - Ольга Андриянова, Бирюлево Восточное - Кирилл Канаев, Братеево - Александр Воробьев, Чертаново Северное - Александр Демин, Чертаново Южное - Николай Щербаков, Нагатино-Садовники - Сергей Федоров, района Донской - Дмитрий Соколов, Нагорного района - Аркадий Русский, Орехово-Борисово Северное - Евгений Силкин, Орехово-Борисово Южное - Валентина Козельская, Москворечье-Сабурово - Роман Заковыркин, Даниловского района - Ольга Конюхова, Зябликово - Константин Князев, Царицыно - Сергей Белов.



В Западном административном округе переназначены главы 8 управ: управу района Внуково возглавил Игорь Алексеев, Ново-Переделкино - Николай Булыгин, Очаково-Матвеевское - Светлана Жаваева, Солнцево - Евгений Сорока, Раменки - Александр Осипов, Дорогомилово - Алексей Чепиков, района Проспект Вернадского - Иван Малышев, района Филевский парк - Роман Мирошниченко.



Также 8 глав управ переназначены на свои должности в Северо-Восточном административном округе: Бабушкинский район вновь возглавил Сергей Аганеев, Бибирево - Вадим Бужгулашвили, района Марьина Роща - Светлана Гордикова, Останкинского района - Геннадий Горожанкин, Алтуфьевского района - Владимир Кузьминкин, Лосиноостровского района - Павел Литовченко, Марфино - Любовь Сабирзянова, Лианозово – Сергей Юрьев.



Кроме того, отдельным распоряжением Сергей Кузнецов переназначен на должность главного архитектора Москвы.



Служебные контракты со всеми вновь назначенными главами управ заключены на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанных должностей.