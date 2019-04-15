15 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская электронная школа (МЭШ) запустила новый сервис самоподготовки к итоговым контрольным, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



С помощью нового сервиса ученики могут самостоятельно дома тренироваться в выполнении контрольных заданий, которые включены в электронную библиотеку МЭШ. Количество попыток выполнения заданий не ограничено.



Новый сервис должен помочь ученикам подготовится к итоговым контрольным.