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Город (Москва и область)     15.04.2019 10:46

МЭШ запустила сервис самоподготовки к итоговым контрольным

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Теги:  Московская электронная школа  сервисы  Сергей Собянин 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская электронная школа (МЭШ) запустила новый сервис самоподготовки к итоговым контрольным, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

С помощью нового сервиса ученики могут самостоятельно дома тренироваться в выполнении контрольных заданий, которые включены в электронную библиотеку МЭШ. Количество попыток выполнения заданий не ограничено.

Новый сервис должен помочь ученикам подготовится к итоговым контрольным.


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Теги: 
Московская электронная школа  сервисы  Сергей Собянин 

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