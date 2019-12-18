18 декабря. Mossovetinfo.ru – В четырех московских парках – «Фили», «Северное Тушино», «Кузьминки» и Воронцовский парк - обустроили места для моржевания, сообщается на портале mos.ru.



В специальных местах сделаны удобные спуски к воде, заниматься можно под руководством инстуркторов. В период, когда на водоемах образуется лед, сотрудники парков будут вырубать в местах моржевания специальные проруби.



Также, возле каждого спуска в воду организованы теплые раздевалки, в которых можно подготовится к заплыву или согреться после купания.