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Месячник благоустройства стартует в Москве во вторник
1 апреля — Mossovetinfo.ru — Месячник весеннего благоустройства стартует в Москве со вторника, 1 апреля, и продлится ...
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31.03.2025, 07:00
До 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 31 марта
31 марта — Mossovetinfo.ru — До 17 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 31 марта, погода облач...
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30.03.2025, 09:57
До плюс 14 прогреется воздух в Москве в воскресенье 30 марта
30 марта — Mossovetinfo.ru — Дневная температура воздуха в Москве в воскресенье 30 марта составит 12-14 градусов тепла, ...