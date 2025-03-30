Месячник благоустройства стартует в Москве во вторник

1 апреля — Mossovetinfo.ru — Месячник весеннего благоустройства стартует в Москве со вторника, 1 апреля, и продлится до 30 апреля.



По информации на инфографике к посту мэра Москвы Сергея Собянина, городские службы с 1 апреля начнут приводить в порядок городские и внутренние территории, фасады и входные группы жилых домов, дорожные знаки и указатели, остановки городского транспорта, промоют памятники, подготовят к открытию фонтаны.



12 и 16 апреля в Москве пройдут общегородские субботники. Информация о местах проведения субботников и о пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.



Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с 1 до 30 апреля будут проводить работы по помывке и покраске объектов дорожной инфраструктуры после зимнего сезона, с 15 марта прошло их обследование для оценки состояния.



Помывкой дорожных знаков занимаются специалисты ЖКХ. Также на центральных магистралях, осуществляется помывка сотен фасадов зданий. 29 марта на Садовом кольце промоют почти 200 фасадов зданий, сообщал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В этих работах в минувшую субботу было задействовано 520 рабочих и альпинистов, а также 185 единиц техники (в том числе 130 автовышек). Фасады очистили специальными моющими средствами — совершенно безопасными для людей и окружающей среды. Также, по информации П.Бирюкова, в пятницу и субботу, 28 и 29 марта, столичные дороги и тротуары промыли специальным шампунем после зимы.