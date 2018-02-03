Метели и усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в столичном регионе 4 февраля - МЧС

3 февраля. Mossovetinfo.ru – 4 февраля ожидается сильный снег, метель, гололедица, снежные заносы и ветер с порывами до 18 метров в секунду, на дорогах местами гололедица, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.



«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в течение суток 4 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель; усиление ветра северной четверти с порывами 13-18 метров в секунду, на дорогах местами гололедица, снежные заносы», - говорится в сообщении МЧС.



Согласно прогнозу метеорологических условий на 4 февраля, размещенному на сайте МЧС Московской области, ожидается:

Ночью: Облачно. Сильный снег, мокрый снег. Местами метель, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха -4…1, в западной половине до -9°С. Ветер северной четверти 7-12 м/с, местами порывы13-18 м/с. Прогнозируемое количество осадков 6-19мм.

Днем: Облачно. Сильный снег, мокрый снег. Местами метель, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха -4…1, в западной половине до -9°С. Ветер северной четверти 7-12 м/с, местами порывы15-20 м/с.



Также, по информации Гидрометцентра России, 4-5 февраля в большинстве областей Центрального федерального округа ожидается сильный снег, мокрый снег, на юге 4 февраля дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. 4 февраля температура воздуха -10...-3°, в южной половине округа 0...5°, 5 февраля температура -15...-8°, на востоке -7...-2°.

