Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     05.06.2018 16:25

Метро в Коммунарке планируется открыть в начале 2019 года

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  строительство  Коммунарка 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Пассажирское движение по участку Сокольнической линии метрополитена от станции «Саларьево» до станции «Столбово», которая строится в поселке Коммунарка, планируется запустить в начале 2019 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Как сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, строительство участка ведется в соответствии с графиком, все основные работы должны быть завершены до конца года.

Общая длинна нового участка Сокольнической линии составит 11,6 километра. На нем будут расположены четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Станция «Столбово» станет конечной, с возможностью пересадки на одноименную станцию проектируемой линии до станции «Улица Новаторов».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  строительство  Коммунарка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:33 Происшествия МВД РФ выявило мошенническую схему реализации билетов на ЧМ-2018

16:25 Город (Москва и область) Метро в Коммунарке планируется открыть в начале 2019 года

15:21 Город (Москва и область) Москва направит более 3 млрд рублей на строительство дорог к дачам в Подмосковье

14:19 Город (Москва и область) Весна в Москве стала одной из самых солнечных с начала века

13:33 Город (Москва и область) На востоке Москвы отреставрируют доходный дом начала XX века

Актуальные материалы

07:54 Город (Москва и область) В связи с ЧМ-2018 изменены правила въезда автобусов в Москву

07:35 Общество В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Дню России

07:30 Город (Москва и область) Навигацию обновят на всех станциях МЦК и метро

08:12 Город (Москва и область) В Москве рассказали, где чаще всего нарушаются правила парковки

14:43 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве во время ЧМ-2018

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru