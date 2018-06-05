Другие материалы
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Город (Москва и область)
05.06.2018, 16:25
Метро в Коммунарке планируется открыть в начале 2019 года
5 июня. Mossovetinfo.ru – Пассажирское движение по участку Сокольнической линии метрополитена от станции «Саларьево» до станции «Столбово», которая строится в поселке Коммунарка, планируется запуст...
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Город (Москва и область)
05.06.2018, 15:21
Москва направит более 3 млрд рублей на строительство дорог к дачам в Подмосковье
5 июня. Mossovetinfo.ru – В ближайшие три года власти Москвы намерены выделить около 3,3 миллиарда рублей на строительство подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Подмосков...
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Город (Москва и область)
05.06.2018, 14:19
Весна в Москве стала одной из самых солнечных с начала века
5 июня. Mossovetinfo.ru – Прошедшая весна в Москве стала одной из самых солнечных с начала 21 века, сообщает портал «Метеоновости». По данным синоптиков, прошедшей весной в Москве было зафикс...