5 июня. Mossovetinfo.ru – Пассажирское движение по участку Сокольнической линии метрополитена от станции «Саларьево» до станции «Столбово», которая строится в поселке Коммунарка, планируется запустить в начале 2019 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Как сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, строительство участка ведется в соответствии с графиком, все основные работы должны быть завершены до конца года.



Общая длинна нового участка Сокольнической линии составит 11,6 километра. На нем будут расположены четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Станция «Столбово» станет конечной, с возможностью пересадки на одноименную станцию проектируемой линии до станции «Улица Новаторов».