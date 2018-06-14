14 июня. Mossovetinfo.ru – После 4 матчей чемпионата мира по футболу работу московского метро продлят до 3 часов ночи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



Работа метрополитена будет продлена в те дни, когда матчи чемпионата будут поздно начинаться. Речь идет о ночах с 16 на 17 июня, с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля. Помимо метро, в эти ночи будет продлена до 3 часов ночи также работа МЦК. Кроме того, сообщается, что в дни матчей 14, 17, 20, 26, 27 июня и 1, 3, 11 и 15 июля перед матчами поезда в метро будут ходить чаще.



О других изменениях в работе московского метрополитена в дни ЧМ-2018 можно прочитать здесь.