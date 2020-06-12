09:31 Город (Москва и область) МФЦ, поликлиники, аптеки и другие учреждения изменили график работы в День России
09:26 Город (Москва и область) График работы социальных учреждений Москвы с 12 по 14 июня
17:51 Власть Собянин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве
16:19 В России РЖД в конце июня вернут в расписание все «Сапсаны»
14:40 Город (Москва и область) Иммунитет к коронавирусу выявлен у 17,4% москвичей
08:25 В мире В ВОЗ прокомментировали низкий уровень смертности от коронавируса в России
20:53 Город (Москва и область) Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд
07:52 Город (Москва и область) Капитальный ремонт еще 25 поликлиник в Москве начнут в конце июня
07:31 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды планируется закончить в 2022 году
08:51 Город (Москва и область) Некоторые улицы в центре Москвы перекроют вечером 14 июня из-за репетиции парада
18:58 Общество Социальных работников поблагодарили за труд в их профессиональный праздник
14:25 Власть Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня