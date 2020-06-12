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Город (Москва и область)     12.06.2020 09:31

МФЦ, поликлиники, аптеки и другие учреждения изменили график работы в День России

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Теги:  социальные учреждения  госуслуги  поликлиники  аптеки  центры госуслуг 

12 июня. Mossovetinfo.ru - В связи с празднованием Дня России по всей стране пятница, 12 июня, объявлено выходных днем. С 12 по 14 июня социальные учреждения столицы будут работать по особому графику.

Изменят график работы центры госуслуг «Мои документы», поликлиники, аптеки, женские консультации, учреждения социальной защиты и другие.

О том, как работают социальные учреждения Москвы с 12 по 15 июня, читайте здесь.

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Карта места

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Теги: 
социальные учреждения  госуслуги  поликлиники  аптеки  центры госуслуг 

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