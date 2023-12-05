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Город (Москва и область)     09.12.2023 12:51

Минэкологии РФ передало полномочия по управлению частью территории нацпарка «Лосиный остров» Москве

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Теги:  Лосиный Остров  нацпарк  Москва 

9 декабря — Mossovetinfo.ru — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации передало уполномоченному исполнительному органу Москвы осуществление отдельных полномочий министерства на территории национального парка «Лосиный остров». Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

В ведение уполномоченного органа столицы переходят такие вопросы как установление охранного режима территории, согласование вопросов социально-экономической деятельности субъектов, находящихся на территории нацпарка, согласование документации по планировке территории, организация туризма на территории «Лосиного острова» и другие вопросы.

Национальный парк находится в северо-восточной части лесопарковой системы ближней агломерации г. Москвы.
Создать единую концепцию развития ООПТ с участием Минприроды, Правительств Москвы и Московской области было решено в декабре прошлого года, на совещании у зампреда Правительства России Виктории Абрамченко.

Госдума в конце июня 2023 года приняла во втором чтении законопроект, позволяющий передать столичным властям «полномочия по использованию» части национального парка «Лосиный Остров» (в границах Москвы). Целью названо «обеспечение сохранности и развития нацпарка». При этом на заповедной территории разрешается строительство дорог, мостов, транспортных узлов и инфраструктуры по согласованию с правительством РФ.

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Теги: 
Лосиный Остров  нацпарк  Москва 

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