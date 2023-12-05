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09.12.2023, 12:51
Минэкологии РФ передало полномочия по управлению частью территории нацпарка «Лосиный остров» Москве
9 декабря — Mossovetinfo.ru — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации передало уполномоче...
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Город (Москва и область)
08.12.2023, 10:13
На Тверской площади в центре Москвы стартовала культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие»
8 декабря — Mossovetinfo.ru — На Тверской площади в центре Москвы стартовала культурно-гастрономическая программа ...
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Город (Москва и область)
05.12.2023, 15:35
Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве с 1 января до 24,5 тыс. руб. в месяц
5 декабря — Mossovetinfo.ru — Решение об индексации московских социальных выплат с 1 января 2024 года принял мэр Москв...